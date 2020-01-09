Через авіакатастрофу в Ірані Зеленський провів нічну нараду: результати

Через трагічну авіакатастрофу в Ірані, у якій загинули 11 українців, Президент України Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману та повернувся до Києва, де провів термінову нічну нараду. На ній обговорювалося розслідування трагедії та допомога родинам загиблих українців.

Зокрема, Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", повідомляє Офіс Президента.

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Крім українського президента, у нараді участь також взяли:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук;

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;

міністр оборони України Андрій Загороднюк;

міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Слідчі відпрацьовують кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Іран вже висловив готовність надати усю необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи. Посеред ночі в ісламській державі вже приземлився борт з українськими фахівцями, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

Проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані. Їм усім надається психологічна допомога. Держава обіцяє проконтролювати, аби родини отримали всі страхові виплати.

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Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

Президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 9 січня, провести телефонні розмови з лідерами держав, громадяни яких також загинули в авіакатастрофі.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.



На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу