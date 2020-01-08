Український літак розбився в Ірані, на борту було 180 людей, – ЗМІ

Український літак, що мав на борту 180 людей, зазнав аварії вночі 8 січня біля аеропорту столиці Ірану – Тегерану. Деталей наразі немає.

Про катастрофу повідомили в інформаційному агентстві АР, яке послалося на іранське телебачення.

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Про жертв та постраждалих наразі нічого не відомо.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Сервіс Flightradar24 свідчить, що останнє розташування літака було в районі міста Паранд поряд з Тегераном.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

У телеграм-каналі Mash опублікували відео, яке начебто зафіксувало саме катастрофу українського літака.

Щодо причин катастрофи інформації також немає. Журналісти видань різних країн припускають і технічні несправності в літаку, і випадкову іранську ракету, яка збила літак.

Катастрофа сталася начебто за якусь годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.