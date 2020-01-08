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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Український літак розбився в Ірані, на борту було 180 людей, – ЗМІ

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      ЗМІ повідомили про аварію українського літака в Ірані / Ілюстративне фото (pixabay)

      Український літак, що мав на борту 180 людей, зазнав аварії вночі 8 січня біля аеропорту столиці Ірану – Тегерану. Деталей наразі немає.

      Про катастрофу повідомили в інформаційному агентстві АР, яке послалося на іранське телебачення.

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      Про жертв та постраждалих наразі нічого не відомо. 

      Літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Сервіс Flightradar24 свідчить, що останнє розташування літака було в районі міста Паранд поряд з Тегераном. 

      У телеграм-каналі Mash опублікували відео, яке начебто зафіксувало саме катастрофу українського літака. 

      Щодо причин катастрофи інформації також немає. Журналісти видань різних країн припускають і технічні несправності в літаку, і випадкову іранську ракету, яка збила літак. 

      Катастрофа сталася начебто за якусь годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. 

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Іран Жертви Постраждалі
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