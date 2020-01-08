Український літак розбився в Ірані: знайшли другу чорну скриньку

На місці аварії українського літака авіакомпанії МАУ Boeing 737 біля Тегерана рятувальники знайшли другий бортовий самописець.

Першу чорну скриньку знайшли ще зранку. За інформацією управління цивільної авіації Ірану, одна з них в доброму стані.

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Наразі рятувальники передали самописці правоохоронним органам Ірану.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадійці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.

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Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

Відео падіння українського літака в Тегерані: