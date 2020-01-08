Український літак розбився в Ірані: знайшли чорну скриньку та повідомили причину аварії

Біля аеропорту столиці Ірану – Тегерану – розбився український літак, на борту якого було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Іранські служби порятунку вже знайшли чорний ящик літака.

Бортовий самописець українського літака Boeing-737 виявилий в околицях іранської столиці, повідомляє телерадіомовна корпорація IRIB.

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Чорний ящик наразі передали правоохоронним органам Ірану.

Також стало відомо, що причиною аварії літака було займання двигуна. Так заявив офіційний представник аеропорту – передає "Медуза".

Водночас, український літак авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані, могли випадково збити. Цю інформацію активно поширюють у британських та арабських ЗМІ. На відео зафіксовано, що літак був охоплений вогнем ще до падіння.

Відео падіння українського літака в Тегерані: