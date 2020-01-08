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      Український літак розбився в Ірані: знайшли чорну скриньку та повідомили причину аварії

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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / ISNA photo, Abolfazle Mahrokh

      Біля аеропорту столиці Ірану – Тегерану – розбився український літак, на борту якого було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Іранські служби порятунку вже знайшли чорний ящик літака.

      Бортовий самописець українського літака Boeing-737 виявилий в околицях іранської столиці, повідомляє телерадіомовна корпорація IRIB.

      Про головне тут: Український літак розбився в Ірані, на борту було 170 людей: фото, відео

      Чорний ящик наразі передали правоохоронним органам Ірану. 

      Також стало відомо, що причиною аварії літака було займання двигуна. Так заявив офіційний представник аеропорту – передає "Медуза".

      Водночас, український літак авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані, могли випадково збити. Цю інформацію активно поширюють у британських та арабських ЗМІ. На відео зафіксовано, що літак був охоплений вогнем ще до падіння.

      Відео падіння українського літака в Тегерані:

       

      Рейтинг українського закордонного паспорта у світі у 2020: що змінилося
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Жертви авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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