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      Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / ISNA photo, Abolfazle Mahrokh

      Возле аэропорта столицы Ирана – Тегерана – разбился украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров. Все они погибли. Иранские службы спасения уже нашли черный ящик самолета.

      Бортовой самописец украинского самолета Boeing-737 оказался в окрестностях иранской столицы, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

      О главном здесь: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 170 человек: фото, видео

      Черный ящик сейчас передали правоохранительным органам Ирана.

      Также стало известно, что причиной крушения самолета было возгорание двигателя. Так заявил официальный представитель аэропорта, передает "Медуза".

      Вместе с тем, украинский самолет авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, могли случайно сбить. Эту информацию активно распространяют в британских и арабских СМИ. На видео зафиксировано, что самолет был охвачен огнем еще до падения.

      Видео падения украинского самолета в Тегеране:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Жертвы Иран
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