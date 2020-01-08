Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии

Возле аэропорта столицы Ирана – Тегерана – разбился украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров. Все они погибли. Иранские службы спасения уже нашли черный ящик самолета.

Бортовой самописец украинского самолета Boeing-737 оказался в окрестностях иранской столицы, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Черный ящик сейчас передали правоохранительным органам Ирана.

Также стало известно, что причиной крушения самолета было возгорание двигателя. Так заявил официальный представитель аэропорта, передает "Медуза".

Вместе с тем, украинский самолет авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, могли случайно сбить. Эту информацию активно распространяют в британских и арабских СМИ. На видео зафиксировано, что самолет был охвачен огнем еще до падения.

Видео падения украинского самолета в Тегеране: