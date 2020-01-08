Украинский самолет разбился в Иране: нашли второй черный ящик

На месте аварии украинского самолета авиакомпании МАУ Boeing 737 возле Тегерана спасатели нашли второй бортовой самописец.

Первый черный ящик нашли еще утром. По информации управления гражданской авиации Ирана, один из них в хорошем состоянии.

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Сейчас спасатели передали самописцы правоохранительным органам Ирана.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров летели транзитом. Среди погибших, по предварительным данным, есть 82 иранца, 63 канадца, 3 немцев, 3 британцев, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана.

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Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Видео падения украинского самолета в Тегеране