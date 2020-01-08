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      Список погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране

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      Авиакастрофе украинского самолета в Иране / РИА Новости

      Появился список погибших украинцев, находившихся на борту украинского самолет МАУ в Иране вблизи Тегерана.

      Телеграмм канал Baza, ссылаясь на свои источники, опубликовал предварительный список погибших украинцев:

      1. Сергей Хоменко
      2. Екатерина Статник
      3. Марина Микитюк
      4. Валерия Овчарук
      5. Владимир Гапоненко
      6. Юлия Сологуб
      7. Ольга Кобюк
      8. Елена Малахова
      9. Алексей Наумкин
      10. Игорь Матков
      11. Денис Лихно

      Известно, что среди погибших – девять членов экипажа и двое пассажиров, находившихся на борту украинского самолета.

      Последние новости: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: фото, видео

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

      По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      Видео: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы
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