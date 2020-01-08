Список погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране

Появился список погибших украинцев, находившихся на борту украинского самолет МАУ в Иране вблизи Тегерана.

Телеграмм канал Baza, ссылаясь на свои источники, опубликовал предварительный список погибших украинцев:

Сергей Хоменко Екатерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Владимир Гапоненко Юлия Сологуб Ольга Кобюк Елена Малахова Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лихно

Известно, что среди погибших – девять членов экипажа и двое пассажиров, находившихся на борту украинского самолета.

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Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

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В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.