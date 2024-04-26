Владимир Зеленский высказался относительно потерь Украины на войне. По его словам, пройти через это можно, только понимая: если мы не остановим Россию, они убьют нас всех.

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Сад прекращает работу

Сада Квилинского больше нет. Хозяин фермы Ян Квилинский погиб на войне. Сад Квилинского больше не выращивает и не продает цветы,

– сказано в сообщении.

Сейчас это сообщение есть только на фейсбук-странице. В инстаграме его нет, а сайт сада не работает. До этого в сентябре в фейсбуке говорилось о том, что сад прекращает работу временно. Поэтому люди надеялись заказать саженцы роз уже весной.

Теперь же, после сообщения о прекращении работы, пользователи выражают соболезнования семье погибшего. "Одна из самых трагических надписей этого столетия", "Гибнет цвет нации", пишут они. Некоторые просят пересмотреть решение, чтобы таким образом продолжить дело погибшего. Есть мнение, что, хоть сада нет, купленные у Яна Квилинского розы будут радовать глаз многих людей по всей Украине.

Ян Квилинский / Фото со страницы ВО "Свобода"

Среди комментариев очень много слов от тех, кто был клиентом Сада Квилинского. Но высказываются и люди, которые не следили за страницей и увидели новость случайно.



Пользовательница предположила, почему эта новость зацепила даже людей, которые ничего не знали о саде / Скриншот 24 Канала

Соцсети выражают соболезнования семье Героя:

"Печально, что Сада Квилинского теперь не будет. Ваши невероятные розы украсили многие сады Украины, как и мой сад. В райском саду появился заботливый розовод ..."

..." "Именно в этом году планировала приобрести в Вашем саду несколько роз для себя. Но... очень жаль, что сада Квилинского больше не будет... вечная слава розоводу-герою и соболезнования родным. Предлагаю всем, у кого есть в саду розы Квилинских, для чествования памяти Героя Яна Квилинского выложить фото цветения его роз ".

". "Сад Квилинского будет всегда... в наших садах, на наших клумбах, в наших скверах и парках... Вся Украина цветет благодаря труду вашего мужа..."

" Как жаль, что люди, которые создавали красоту, вынуждены были взять в руки оружие ".

". "Сада нет, но розы вот-вот зацветут по всей стране".

"Многие покупали у вас розы (покупала и я, советовала и заказывала друзьям), так что ваш розовый сад – это практически вся Украина, которая уже вот-вот забуяет цветом ваших, с любовью выращенных, роз".



В сети вспоминают погибшего Яна Квилинского / Скриншот 24 Канала

Что известно о Яне Квилинском

Ян родился на Полтавщине в Миргородском районе, получил специальность агронома, так что в совершенстве разбирался в выращивании растений. Фермерское хозяйство "Сад Квилинского" было семейным, в честь жены Ян вывел сорт роз "Ольга".

Сорт роз "Ольга" / Скриншот 24 Канала

Мужчина был социально активным: участвовал в Революции Достоинства, был главой Миргородской районной организации ВО "Свобода", развивал боксерский клуб "Арей", в 2015 году занял должность Дибровского сельского головы. Он создавал парки и спортплощадки, на созданной им клумбе памяти героев Небесной Сотни высадили розы из "Сада Квилинского".

Ян Квилинский имел звание старшего солдата. Служил оператором-огнеметчиком Сил специальных операций. Мужчина погиб в январе, выполняя задание во время обороны Авдеевки. Герой не дожил до 35-летия.

Собственно, сад приостановил работу тогда, когда мужчина подписал контракт с отдельным центром специальных операций "Восток" имени князя Святослава Храброго.