Однако украинский глава подчеркнул, что потери можно прекратить только остановив российскую агрессию. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает 24 Канал.
Интересно Зеленский провел Ставку, на которой обсудил 3 важных вопроса
Зеленский сказал о трагичности потерь для Украины
Украинский глава отметил, что вопрос человеческих потерь, которое имеется в этой войне является самым сложным для него. Кроме того, глава государства отметил, что на вопрос о том, как пройти через эту трагедию и поднять моральный дух граждан, "нет настоящего ответа".
Вы не можете найти реальный ключ к тому, как чувствовать себя, как контролировать эмоции, как говорить с людьми, которые потеряли кого-то в семье. Нет такого ключа,
– объяснил Зеленский.
Глава государства отметил, что именно поэтому нет ничего хорошего в войне, вообще ничего, кроме мира. Но, по словам президента, и мир не является хорошим для всех, ведь многие понесли страшные потери.
"Сыновья, мужья, жены, и это трагедия. Дети. Дети – это потери, которые наиболее эмоциональные, и это самая большая трагедия для наших семей и для Украины. Как пройти через это? Только понимая, что если мы не остановим Россию, они убьют нас всех. Поэтому – это единственный ответ, как выжить Украине, нашим людям, нашим семьям", – отметил украинский глава.
Он также подчеркнул, что эмоционально переживать подобные потери украинским гражданам очень трудно. Именно поэтому он хочет, чтобы война закончилась. А для этого мир должен остановить Россию, ведь нам всем нужен мир.
Зеленский рассказал, почему надо вытеснить Россию из Украины
- Владимир Зеленский заявил, что единственным вариантом обеспечить настоящую и стабильную безопасность в Европе является оттеснить Путина на его территории. В противном случае мир будет получать страшные вызовы от России.
- Президент подчеркнул, что речь идет не только о Евросоюзе, а о геополитической безопасности всей Европы, частью которой является Украина. Только оттеснив Путина на его территорию, можно установить безопасность в регионы на десятки и более лет.
- Зеленский также заявил, что мировые лидеры пока не дают четких сигналов и боятся ответа России. А, таким образом, не удастся обеспечить мир и безопасность как в Европе, так и во всем мире.