Однако украинский глава подчеркнул, что потери можно прекратить только остановив российскую агрессию. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал о трагичности потерь для Украины

Украинский глава отметил, что вопрос человеческих потерь, которое имеется в этой войне является самым сложным для него. Кроме того, глава государства отметил, что на вопрос о том, как пройти через эту трагедию и поднять моральный дух граждан, "нет настоящего ответа".

Вы не можете найти реальный ключ к тому, как чувствовать себя, как контролировать эмоции, как говорить с людьми, которые потеряли кого-то в семье. Нет такого ключа,

– объяснил Зеленский.

Глава государства отметил, что именно поэтому нет ничего хорошего в войне, вообще ничего, кроме мира. Но, по словам президента, и мир не является хорошим для всех, ведь многие понесли страшные потери.

"Сыновья, мужья, жены, и это трагедия. Дети. Дети – это потери, которые наиболее эмоциональные, и это самая большая трагедия для наших семей и для Украины. Как пройти через это? Только понимая, что если мы не остановим Россию, они убьют нас всех. Поэтому – это единственный ответ, как выжить Украине, нашим людям, нашим семьям", – отметил украинский глава.

Он также подчеркнул, что эмоционально переживать подобные потери украинским гражданам очень трудно. Именно поэтому он хочет, чтобы война закончилась. А для этого мир должен остановить Россию, ведь нам всем нужен мир.

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