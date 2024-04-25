Однак український очільник підкреслив, що втрати можна припинити лише зупинивши російську агресію. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав про трагічність втрат для України

Український очільник зазначив, що питання людських втрат, яке наявне у цій війні є найскладнішим для нього. Крім того, глава держави зазначив, що на запитання про те, як пройти через цю трагедію і підняти моральний дух громадян, "немає справжньої відповіді".

Ви не можете знайти реальний ключ до того, як почуватися, як контролювати емоції, як говорити з людьми, які втратили когось у родині. Немає такого ключа,

– пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що саме тому немає нічого хорошого у війні, взагалі нічого, окрім миру. Але, за словами президента, й мир не є хорошим для всіх, адже багато хто зазнав страшних втрат.

"Сини, чоловіки, дружини, і це трагедія. Діти. Діти – це втрати, які найбільш емоційні, і це найбільша трагедія для наших родин і для України. Як пройти через це? Тільки розуміючи, що якщо ми не зупинимо Росію, вони вб'ють нас усіх. Тож – це єдина відповідь, як вижити Україні, нашим людям, нашим родинам", – зауважив український глава.

Він також підкреслив, що емоційно переживати подібні втрати українським громадянам дуже важко. Саме тому він хоче, щоб війна закінчилася. А для цього світ має зупинити Росію, адже нам усім потрібен мир.

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