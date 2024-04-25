Президент повідомив, що зробив нові безпекові доручення під час Ставки Верховного Головнокомандувача 25 квітня.

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Які теми підіймались під час Ставки

За словами президента, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів доповідь щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. Тобто по всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.

Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації,

– сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що отримав нове зведення з фронту. Учасники наради обговорили важливі напрямки, дії України та ймовірні дії ворога. Крім цього, підіймалось питання забезпечення війська всім необхідним.

Третя тема, про яку говорили учасники Ставки – оборонні контракти.

Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період,

– повідомив президент.

Нагадаємо, що 25 квітня Зеленський також провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Як минула зустріч Зеленського з Джеремі Гантом