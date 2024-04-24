Глава держави наголосив, що світ повинен разом протидіяти зриву Саміту миру – працювати в єдності заради справедливого миру. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій.

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Росія має план

За словами президента, глобальний Саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.

У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше,

– сказав президент.

Зеленський підкреслив, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо