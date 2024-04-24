Глава государства подчеркнул, что мир должен вместе этому противодействовать – работать в единстве ради справедливого мира. Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций.

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У России есть план

По словам президента, Глобальный саммит мира в Швейцарии дает реальный шанс на справедливый мир и восстановление эффективности международного права.

У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву.

Саммит мира в Швейцарии: что известно