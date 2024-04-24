Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ.

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Зеленский ожидает быстрого подписания законопроекта

Зеленский отметил, что это выдающееся событие укрепляет роль Америки, как маяка демократии и лидера свободного мира.

Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах,

– добавил президент Украины.

По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Говорится о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО.

Обратите внимание! Сразу после голосования в Сенате, на сайте Белого дома появилось заявление, что президент Байден намерен безотлагательно подписать документ, чтобы помощь Украине начала поступать уже на этой неделе.

Что известно о голосовании в Конгрессе США