Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ.
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Зеленский ожидает быстрого подписания законопроекта
Зеленский отметил, что это выдающееся событие укрепляет роль Америки, как маяка демократии и лидера свободного мира.
Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах,
– добавил президент Украины.
По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Говорится о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО.
Что известно о голосовании в Конгрессе США
- После долгих месяцев ожидания и дискуссий Палата представителей таки взялась за рассмотрение законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
- Окончательное голосование состоялось поздно вечером 20 апреля. Свой голос "за" отдали 311 конгрессменов. Все правки республиканцев были отклонены.
- Пакет документов немедленно передали в Сенат, который ради скорейшего голосования даже изменил график работы. Лидер демократического большинства Чак Шумер заверил, что сделает все, чтобы законопроект попал на стол Джо Байдена.
- Тем временем CNN предполагает, что в следующем пакете помощи от США таки будут дальнобойные ракеты ATACMS.