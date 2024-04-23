Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев рассказал 24 Каналу, что после того, как Владимир Зеленский обсудил с Джозефом Байденом выделение Украине ATACMS, было объявлено о том, что этот вопрос решен. Он уверен, что дальнобойные ракеты появятся в Украине в ближайшее время.
Важно Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Сенатом: в Пентагоне дали ответ
Что подтолкнуло США к принятию решения
С предоставлением нашей стране этих ракет связана долгая история. Начинался этот путь с того, что ни Пентагон, ни Белый дом, ни Конгресс не были согласны передавать Украинеи это оружие.
Мы со своей стороны работали очень плодотворно с Конгрессом США. Именно поэтому появилось отдельной строкой упоминание об ATACMS в финальном документе о помощи Украине. В принципе несвойственно, чтобы в пакетах по помощи упоминалась какая-то конкретная номенклатура оружия,
– отметил народный депутат.
Это также подтолкнуло Белый дом к принятию решения, потому что опираясь на волю Конгресса, это было легче сделать. Более того, по его словам, законопроект получил 311 голосов. Это абсолютно большинство: и демократы, и республиканцы такое решение поддержали.
Когда в Украине появятся ATACMS, в использовании их, по мнению народного депутата, мы будем ограничены обязательствами, которые взяли на себя: не применять западное оружие по легитимным милитарным целям на территории России.
"Однако на оккупированной территории Украины можем использовать их без ограничений. Речь идет о Крыме и, в частности "Крымский мост", – подчеркнул Егор Чернев.
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 канала
Больше о предоставлении военной помощи Украине со стороны США
- В Палате представителей 20 апреля проголосовали законопроект о предоставлении Украине помощи в размере почти 61 миллиарда долларов.
- Отдельным пунктом в законопроекте было указано, что Президент США должен передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, если придет к выводу, что это не повредит национальной безопасности и интересам США.
- Далее законопроект должны были проголосовать 23 апреля в Сенате. Несмотря на то, что процесс затягивался из-за действий республиканцев, которые не могли внести правки в документ, законопроект в Сенате проголосовали.
- После состоятся дебаты и затем – окончательное голосование. Далее документ должен подписать Джозеф Байден.