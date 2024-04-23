Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев рассказал 24 Каналу, что после того, как Владимир Зеленский обсудил с Джозефом Байденом выделение Украине ATACMS, было объявлено о том, что этот вопрос решен. Он уверен, что дальнобойные ракеты появятся в Украине в ближайшее время.

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С предоставлением нашей стране этих ракет связана долгая история. Начинался этот путь с того, что ни Пентагон, ни Белый дом, ни Конгресс не были согласны передавать Украинеи это оружие.

Мы со своей стороны работали очень плодотворно с Конгрессом США. Именно поэтому появилось отдельной строкой упоминание об ATACMS в финальном документе о помощи Украине. В принципе несвойственно, чтобы в пакетах по помощи упоминалась какая-то конкретная номенклатура оружия,

– отметил народный депутат.

Это также подтолкнуло Белый дом к принятию решения, потому что опираясь на волю Конгресса, это было легче сделать. Более того, по его словам, законопроект получил 311 голосов. Это абсолютно большинство: и демократы, и республиканцы такое решение поддержали.

Когда в Украине появятся ATACMS, в использовании их, по мнению народного депутата, мы будем ограничены обязательствами, которые взяли на себя: не применять западное оружие по легитимным милитарным целям на территории России.

"Однако на оккупированной территории Украины можем использовать их без ограничений. Речь идет о Крыме и, в частности "Крымский мост", – подчеркнул Егор Чернев.

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