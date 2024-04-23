Народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Єгор Чєрнєв розповів 24 Каналу, що після того, як Володимир Зеленський обговорив з Джозефом Байденом виділення Україні ATACMS, було оголошено про те, що це питання вирішене. Він впевнений, що далекобійні ракети з'являться в Україні найближчим часом.

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Що підштовхнуло США до ухвалення рішення

З наданням нашій країні цих ракет пов'язана довга історія. Починався цей шлях з того, що ані Пентагон, ані Білий дім, ані Конгрес не були згодні передавати Україні цю зброю.

Ми зі свого боку працювали дуже плідно з Конгресом США. Саме тому з'явилось окремим рядком згадування про ATACMS в фінальному документі щодо допомоги України. В принципі є невластивим, щоб в пакетах щодо допомоги згадувалась якась конкретна номенклатура зброї,

– зауважив народний депутат.

Це також підштовхнуло Білий дім до ухвалення рішення, тому що спираючись на волю Конгресу, це було легше зробити. Ба більше, за його словами, законопроєкт отримав 311 голосів. Це абсолютно більшість: і демократи, і республіканці таке рішення підтримали.

Коли в Україні з'являться ATACMS, у використанні них ми будемо обмежені зобов'язаннями, які взяли на себе: не застосовувати західну зброю по легітимних мілітарних цілях на території Росії.

"Проте на окупованій території України можемо використовувати без обмежень. Йдеться про Крим і, зокрема" Кримський міст", – підкреслив Єгор Чєрнєв.

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