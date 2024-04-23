Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Водночас особливої інтриги щодо голосування немає – вже незабаром конгресмени мають ухвалити відповідне рішення.
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Допомога Україні
Патрік Райдер розповів, що Конгрес США має схвалити законопроєкт щодо надання Україні допомоги. Вже після цього його має підписати президент Джо Байден.
Лише після цього Пентагон передасть Україні новий пакет військової допомоги. На це потрібно всього кілька днів.
Водночас Reuters з посиланням на двох американських чиновників стверджує, що новий пакет допомоги від США включатиме озброєння на 1 мільярд доларів. Він включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (ймовірно йдеться про HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів та протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.
Окрім цього, ракети ATACMS великої дальності, вірогідно, будуть в пакеті допомоги, який США нададуть Україні,
Що відомо про голосування
- Палата представників ввечері 20 квітня нарешті підтримала рішення про передачу Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. "За" проголосували 210 демократів та 101 республіканець. Водночас наразі на законопроєкт очікує розгляд у Сенаті.
- Сенат почав засідати ввечері 23 квітня. Республіканці знову спробували затягнути голосування. Вони скаржаться, що не можуть запропонувати свої поправки до законопроєктів про допомогу Україні. Проте сенатори відхилили правки щодо до законопроєктів про допомогу Україні. Зокрема, 50 сенаторів проголосували проти цього рішення, а 48 – за. Цілком ймовірно, що відповідний закон про допомогу у розмірі понад 60 мільярдів доларів ухвалять вже в ніч на 24 квітня.
- Одразу після того, як законопроєкт пройде голосування у Сенаті, він потрапить на підпис до Байдена. Як тільки він підпише документ, закон набере чинності і розпочнуться поставки зброї Україні.