Водночас підготовка до Саміту миру активно триває. Ймовірно, конференція відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.

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Росії не буде

Володимир Зеленський наголосив, що Росії не буде на саміті, оскільки Україні потрібно, аби агресори нічого не заблокували. Він зазначив, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти мирної ініціативи "з деталями, що робити". За їх результатами створять конкретний план.

В основі обговорень буде "формула миру" Володимира Зеленського. Після Саміту напрацювання передадуть до Росії.

Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру,

– вказав президент.

На уточнюючий коментар про те, що Зеленський обіцяв не сідати за стіл переговорів з Владіміром Путіним, президент відповів, що "він убивця, і вбив багато наших людей". Він зазначив, що у разі, якщо йдеться про переговори на платформі Саміту миру, то Україна знайде інфраструктуру або деякі можливості для переговорів із тими чи іншими представниками.

Саміт миру у Швейцарії

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Україна та партнери готуються до Глобального саміту миру, який у червні має відбутись у Швейцарії. Він зазначив, що кожен лідер, кожна держава, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до глобальних зусиль. Готується Саміт, а також конкретні його результати – йдеться про чітку позицію світу щодо справедливого закінчення війни.

Президент наголосив, що мир не має альтернативи, а щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі "формати нашої сили".

Додамо! У Білому домі ще не прийняли рішення щодо того, хто з представників американського уряду може взяти участь у Глобальному саміті миру. Це повідомив високопоставлений чиновник журналістам.