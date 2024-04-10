Конференція, ймовірно, відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня. Про дати проведення саміту повідомив швейцарський департамент закордонних справ.

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За заявами швецарського уряду, ця конференція буде платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН. На саміті також планують розробити конкретну "дорожню карту" для участі Росії в мирному процесі.

Наразі достовірно невідомо, які країни візьмуть участь у саміті. Очікується, що запрошення отримають близько 80 – 100 держав.

Зеленський провів розмову з президенткою Швейцарії

Володиир Зеленський повідомив, що Україна та Швейцарія продовжують тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті.

Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі,

– повідомив Зеленський.

Чи буде на саміті Росія

Російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії. Все через те, що країна нібито відмовилася від нейтралітету у війні. Цікаво, що раніше Москва заявляла, що не проти переговорів про припинення війни.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо