Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ BFM TV та Le Monde. Президента України запитали, чи категорично він виключає зустріч з Владіміром Путіним.

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Що відповів Зеленський

Український лідер нагадав про існування плану.

Я б не так сказав. Є нормальний план, який ми бачимо дуже живим. Перша наша зустріч лідерів цивілізованих держав (відбудеться – 24 Канал) у Швейцарії на інаугураційному Саміті миру. Я вважаю, ми це повинні зробити весною або в кінці весни. Ну, як вийде з датами,

– пояснив Зеленський.

Україна хоче провести цю зустріч й вийти з конкретним планом та чітким списком країн, що готові прийняти цей детальний план, який є шляхом до справедливого миру.

Це буде політична перевага. І не просто політична ізоляція для Путіна, ні. Найголовніший результат, що ми всі вийдемо з планом, з рішучими кроками. А після цього розробити цей план в деталях, технічно, і відповідні держави повинні його передати представникам Росії для того, щоб вони прийняли цей план або не прийняли. Але це інше вже,

– додав президент.

Зеленський додав, що Україна хоче саме миру, а не просто паузи, щоб російський диктатор готувався. Український лідер наголосив, що потрібні кроки до закінчення війни.

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