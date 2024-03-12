Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ BFM TV и Le Monde. Президента Украины спросили, категорически ли он исключает встречу с Владимиром Путиным.
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Что ответил Зеленский
Украинский лидер напомнил о существовании плана.
Я бы не так сказал. Есть нормальный план, который мы видим очень живым. Первая наша встреча лидеров цивилизованных государств (состоится – 24 Канал) в Швейцарии на инаугурационном Саммите мира. Я считаю, мы это должны сделать весной или в конце весны. Ну, как получится с датами,
– объяснил Зеленский.
Украина хочет провести эту встречу и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру.
Это будет политическое преимущество. И не просто политическая изоляция для Путина, нет. Самый главный результат, что мы все выйдем с планом, с решительными шагами. А после этого разработать этот план в деталях, технически, и соответствующие государства должны его передать представителям России для того, чтобы они приняли этот план или не приняли. Но это другое уже,
– добавил президент.
Зеленский добавил, что Украина хочет именно мира, а не просто паузы, чтобы российский диктатор готовился. Украинский лидер подчеркнул, что нужны шаги к окончанию войны.
Другие заявления президента
- В интервью французским медиа украинский лидер указал на ошибки союзников Киева в отношении Владимира Путина. По его словам, после оккупации Россией Крыма и развязывания ею же войны на Донбассе Европа не продемонстрировала достаточно сильную позицию.
- Также Зеленский прокомментировал недавнее заявление Папы Римского, который призвал к переговорам с Москвой. Он отметил, что для России переговоры являются способом восстановления боеспособности своей армии и обучения молодых призывников.
- Еще президент высказался относительно возможного участия российских атлетов на Олимпийских Играх в нейтральном статусе в 2024 году. Он отметил, что эти спортсмены будут оставаться представителями России даже под белым флагом.