Володимир Зеленський пояснив, що це намагались зробити, щоб показати, що Путіна можна умиротворити. Та це все виявилось неправильним.
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Що сказав Зеленський про Європу
Не було достатньо сильної позиції після окупації Криму і війни на Донбасі. Світ мав би поставити Путіна на місце. Тоді, після агресії, всі дивилися на США: Чи застосують вони санкції?
– пригадав Зеленський.
Український лідер пояснив, що тоді Європа та США мали б проявити лідерство та застосувати жорсткі санкції.
"Нарешті, з огляду на уповільнення постачання зброї, існує ризик третьої помилки: увага світу відвернеться від України", – попередив президент.
Що думає президент про вчинки Орбана
Володимир Зеленський також прокоментував дії Угорщини, зокрема, вчинки Віктора Орбана. Він пояснив, що інколи Будапешт з їхнім прем'єр-міністром "грає в дуже небезпечну гру", яка перш за все небезпечна для Угорщини.
"Ця країна знає, що таке вторгнення, вона знає, які наслідки має фашистський режим, і я здивований, що меседжі Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу нічого не дасть. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабких друзів", – заявив Зеленський.
Президент України також сказав, що до повномасштабної війни Росії проти України Європа була дуже неоднозначною, проте вторгнення об'єднало її навколо України.
Саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити Росію,
– пояснив Зеленський.
Він додав, що 90% європейських лідерів зараз на боці України, хоча суспільства мають різні думки.
Орбан зустрічався з Трампом
- Віктор Орбан зустрівся з 45 президентом США Дональдом Трампом 8 березня у резиденції американського політика у Флориді.
- На зустріч прем'єр-міністр Угорщини взяв свою доньку Флору, а не дружину. У пресслужбі Орбана заявили, що дружина Орбана поїхати не змогла.
- Після зустрічі Орбан просив Трампа повернутись, щоб "принести мир". У заяві передвиборчої компанії американського політика написали, що вони обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включно з першорядною важливістю міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що ця зустріч свідчить про те, що прихильники автократичної моделі правління постійно об'єднуються. За його словами, до Трампа добре ставиться президент Аргентини Хав'єр Мілей, який допомагає Україні. Тобто у випадку президентства Трампа є ті, хто зможе забезпечити діалог України та Трампа.