Володимир Зеленський пояснив, що це намагались зробити, щоб показати, що Путіна можна умиротворити. Та це все виявилось неправильним.

Дивіться також Надихнувся Путіним: Орбан створив службу, яка займатиметься "іноагентами"

Що сказав Зеленський про Європу

Не було достатньо сильної позиції після окупації Криму і війни на Донбасі. Світ мав би поставити Путіна на місце. Тоді, після агресії, всі дивилися на США: Чи застосують вони санкції?

– пригадав Зеленський.

Український лідер пояснив, що тоді Європа та США мали б проявити лідерство та застосувати жорсткі санкції.

"Нарешті, з огляду на уповільнення постачання зброї, існує ризик третьої помилки: увага світу відвернеться від України", – попередив президент.

Що думає президент про вчинки Орбана

Володимир Зеленський також прокоментував дії Угорщини, зокрема, вчинки Віктора Орбана. Він пояснив, що інколи Будапешт з їхнім прем'єр-міністром "грає в дуже небезпечну гру", яка перш за все небезпечна для Угорщини.

"Ця країна знає, що таке вторгнення, вона знає, які наслідки має фашистський режим, і я здивований, що меседжі Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу нічого не дасть. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабких друзів", – заявив Зеленський.

Президент України також сказав, що до повномасштабної війни Росії проти України Європа була дуже неоднозначною, проте вторгнення об'єднало її навколо України.

Саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити Росію,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що 90% європейських лідерів зараз на боці України, хоча суспільства мають різні думки.

Орбан зустрічався з Трампом