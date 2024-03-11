Експерти побоюються, що влада Угорщини використовуватиме цей інструмент для репресій, як у свій час робила Росія. Вже довгий час країна не дозволяла спецслужбам систематично впливати на політику і публічний дискурс, однак нове агенство ставить це під загрозу.

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Нова служба в Угорщині

Минулого місяця в Угорщині розпочало роботу Управління із захисту суверенітету, яке спрямоване нібито для "запобігання іноземному фінансуванню політичних кампаній". Водночас повноваження новоствореного агенства настільки нечіткі, що його можуть використовувати для придушення інакомислення. Це дуже нагадує репресії в Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Критики кажуть, що Управління можуть використати для переслідувань громадських діячів, чи то політиків, чи то груп із захисту цивільних прав, чи то журналістів.

Зазначається, що метою Віктора Орбана є розірвання зв'язків з фондами та донорами за кордоном, зокрема у США, у рамках операцій, у яких задіяні угорські секретні служби та пропагандистські кампанії.

Пропагандистський посил такий: якщо ви використовуєте іноземні кошти, влада буде вас перевіряти,

– каже співголова угорського Гельсінського комітету Марта Пардаві.

Законом новій службі дозволяється звертатися за допомогою до державних спецслужб, а також використовувати сховище приватних данних про будь-яких громадян. Також робота Управління з захисту суверенітету не підлягає судовому нагляду або правовому захисту.

Європейська комісія занепокоєна ситуацією, тому розпочала судовий розгляд – там переконані, що нове агентство порушує законодавство ЄС. Угорщина ж заявила, що не відступить, бо "отримання іноземних коштів на передвиборчу кампанію тепер є кримінальним злочином".

Політика Віктора Орбана