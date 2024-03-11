Эксперты опасаются, что власти Венгрии будут использовать этот инструмент для репрессий, как в свое время делала Россия. Уже долгое время страна не позволяла спецслужбам систематически влиять на политику и публичный дискурс, однако новое агенство ставит это под угрозу.

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Новая служба в Венгрии

В прошлом месяце в Венгрии начало работу Управление по защите суверенитета, которое направлено якобы для "предотвращения иностранного финансирования политических кампаний". В то же время полномочия новосозданного агентства настолько нечеткие, что его могут использовать для подавления инакомыслия. Это очень напоминает репрессии в России в начале полномасштабного вторжения.

Критики говорят, что Управление могут использовать для преследований общественных деятелей, то ли политиков, то ли групп по защите гражданских прав, то ли журналистов.

Отмечается, что целью Виктора Орбана является разрыв связей с фондами и донорами за рубежом, в частности в США, в рамках операций, в которых задействованы венгерские секретные службы и пропагандистские кампании.

Пропагандистский посыл таков: если вы используете иностранные средства, власть будет вас проверять,

– говорит сопредседатель венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави.

Законом новой службе разрешается обращаться за помощью к государственным спецслужбам, а также использовать хранилище частных данных о любых гражданах. Также работа Управления по защите суверенитета не подлежит судебному надзору или правовой защите.

Европейская комиссия обеспокоена ситуацией, поэтому начала судебное разбирательство – там убеждены, что новое агентство нарушает законодательство ЕС. Венгрия же заявила, что не отступит, потому что "получение иностранных средств на предвыборную кампанию теперь является уголовным преступлением".

Политика Виктора Орбана