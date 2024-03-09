Орбан отметил, что уважает Трампа и призвал того вернуться, чтобы "принести мир". Премьер Венгрии высказал о своем желании поговорить с экс-президентом США 6 марта – тогда он заявил, что разговор будет касаться прекращения войны в Украине.

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Детали разговора политиков

В заявлении предвыборной компании Дональда Трампа говорится, что вместе с Виктором Орбаном во Флориде политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".

В то же время после разговора сам венгерский лидер в соцсети Х написал, что возвращение Трампа поможет обеспечить мир в Украине.

Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент,

– сказал он.

Виктор Орбан в видео на Facebook также отметил, что в 2017 – 2021 годах, когда Трамп был президент, сохранялся мир на Ближнем Востоке, а также в Украине. Венгерский премьер убежден, что в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.

Угроза переизбрания Трампа