Напомним то, что политик и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что покидает гонку на пост президента США. Она была единственной соперницей Дональда Трампа в предвыборной президентской кампании Республиканской партии.
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Трамп вызвал Байдена на дебаты
Бывший президент Соединенных Штатов вызвал на дебаты Джо Байдена, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.
Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте, в любом месте,
– заявил Трамп.
Впрочем, Байден сказал журналистам, что господину Трампу "больше нечем заняться".
Ну, на его месте я бы тоже хотел поспорить с собой,
– добавил действующий президент США.
Заметим, что за во время избирательной кампании он ранее уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами.
Трамп не участвовал в подобных мероприятиях, что вызвало критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".
Трамп и Байден одержали победу на партийных выборах: основное
- 5 марта состоялись праймериз в 15 штатах и американском Самоа. Предварительные результаты президентских праймериз Демократической и Республиканской партий соответствуют ожиданиям. В большинстве штатов нынешний президент США Джо Байден и бывший Дональд Трамп вышли победителями.
- В то же время результаты голосований на праймериз в супервторник не позволяют ни одному из кандидатов получить достаточное количество делегатов для получения номинации на президентских выборах от партии, которые они представляют.
- В частности, Дональда Трампа дисквалифицировали из избирательного списка на праймериз в штате Иллинойс. Это сделали в соответствии с 14 поправкой, которая запрещает баллотироваться мятежникам. Именно таким Трампа признал суд.
- Ранее похожая ситуация произошла в штате Колорадо, где также дисквалифицировали бывшего президента США.
- Впрочем, уже впоследствии было принято другое решение. Впоследствии Верховный суд США возобновил участие Трампа в праймериз в Колорадо.