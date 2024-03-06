Как отмечают в издании, предварительные результаты президентских праймериз Демократической и Республиканской партий соответствуют ожиданиям. В большинстве штатов нынешний президент США Джо Байден и бывший Дональд Трамп вышли победителями.

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Но не обошлось и без неожиданностей

Например, в штате Вермонт неожиданно победу от республиканцев одержала Никки Хейли. Ей удалось во второй раз обойти на праймериз Дональда Трампа. Впервые – в воскресенье – в столичном округе Колумбия (город Вашингтон).



Результаты супервторника для республиканцев в США / Скриншот

Параллельно сообщают, что президентская кампания кандидата Никки Хейли уже "доведена до предела". Сейчас публичных заявлений она не делала. Это связано с тем, что до сих пор продолжаются официальные подсчеты голосов.

Если говорить о Джо Байдене, то он получил абсолютную поддержку в 15 штатах и одной территории.



Результаты супервторника для демократов в США / Скриншот

В то же время результаты голосований на праймериз в "супервторник" не позволяют ни одному из кандидатов получить достаточное количество делегатов для получения номинации на президентских выборах от партии, которые они представляют.

В издании AP отмечают, что на Дональда Трампа продолжают давить уголовные дела. И что они могут иметь существенное влияние на ход избирательной кампании.

Что такое супервторник в США Это словосочетание используют для названия вторника в начале февраля или марта года, когда проходят президентские выборы в США. Тогда наибольшее количество американских штатов проводит праймериз, чтобы выбрать делегатов на национальной конвенции Демократической и Республиканской партий США. Они, свою очередь, выбирают собственного кандидата на пост главы государства.

Байден заявил, что праймериз ставят американцев перед выбором

Как отмечает канал NBC, нынешний президент Джо Байден отмечал, что результаты супервторника, который называют главным днем первичных выборов в США, ставят перед "четким выбором" американцев.

Будем ли мы продолжать двигаться вперед, или позволим Дональду Трампу тянуть нас назад, в хаос, раскол и тьму, которые определяли его срок пребывания в должности?,

– сказал Байден.

Байден также добавил, что Дональда Трампа мотивирует "обида", и что он "сосредоточен на собственной мести", а также "полон решимости" уничтожить как демократию, так и фундаментальные свободы в Соединенных Штатах.