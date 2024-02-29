Речь идет о 14 поправке к Конституции Соединенных Штатов. Ранее по подобной поправке Трампа дисквалифицировали в штате Колорадо.

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В штате Иллинойс дисквалифицировали Трампа с праймериз

Журналисты CNN отметили, что неожиданное решение в отношении бывшего американского президента приняли 28 февраля. Оно появилось в то время, когда в Верховном суде США рассматривается иск против президента Трампа от штата Колорадо. Журналисты ожидают, что аргументы о несоответствии Трампа занимаемой должности будут отклонены.

Окружной судья Кук Трейси Портер в значительной степени полагалась на предыдущее заключение Верховного суда Колорадо, назвав аргументацию штата Колорадо "убедительной".

Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на будущие праймериз в Иллинойсе. Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы,

– подчеркнула Портер.

В издании отметили, что у Трампа есть короткий период времени для подачи апелляции.

Стоит отметить, что вслед за Колорадо и Мэном, Иллинойс стал третьим штатом, который исключил Трампа из избирательных бюллетеней. Однако эти решения были отложены, поскольку апелляция по делу Колорадо ожидает рассмотрения в Верховном суде США.

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