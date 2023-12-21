20 декабря 2023 г. Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз от Республиканской партии. Фактически это означает недопуск политика к выборам президента США. И хотя территориально большой штат Колорадо дает только 9 голосов выборщиков и традиционно является синим, то есть таким, где в большинстве своем голосуют за демократов, это создает важный прецедент.

Более того, потенциально может вообще перекрыть Трампу путь к выборам по всей стране. Что происходит и какие последствия будет иметь – объясняет 24 Канал.

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Чем руководствовались судьи?

Судьи обратились к якобы архаичной 14 поправке к Конституции США из далекого 1868 года, запрещающей баллотироваться мятежникам, а Дональда Трампа суд признал именно таким.

Пункт третий 14 поправки к Конституции США! Никто не может быть сенатором, представителем в Конгрессе, выборщиком президента или вице-президента, или занимать какую-либо гражданскую или военную должность в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате, если он, приняв ранее присягу как член Конгресса, чиновник Соединенных Штатов, член законодательных органов какого-либо штата или исполнительный или судебный чиновник штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, затем примет участие в восстании или мятеже против этой Конституции и окажет помощь или поддержку ее врагам.



Тем не менее Конгресс может отменить такие ограничения прав двумя третями голосов в каждой палате.

Следует понимать, что это первый такой случай в истории США, когда суд не допустил потенциального кандидата в президенты до выборов из-за поправки 1868 года о мятежниках. До этого страна однажды как-то обходилась без кризисов такого уровня.

О каком мятеже идет речь Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда разъяренная толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и устроила там погром. И хотя большинство участников мятежа вряд ли были адекватными и выглядели как откровенные фрики (вспомните хотя бы рогатого "шамана QAnon" Джейка Анджели), это событие вряд ли назовешь просто "приколом".



Это был реальный мятеж, во время которого погибли люди, а сами мятежники получили реальные тюремные сроки. Но самое главное – был нанесен огромный ущерб репутации США, последствия чего мы можем наблюдать даже сейчас.



Штурм Капитолия 6 января 2021 года / Фото svoboda.org

Что стало причиной штурма Капитолия?

Проигрыш Трампа на выборах президента США и нежелание признавать проигрыш и передавать власть победителю – Джо Байдену.

Фактически Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы и начать штурм Капитолия, а затем, когда стало понятно, что авантюра провалилась, фактически "слил" всех мятежников.

Именно эти факты стали определяющими для судей. Итоговый пресс-релиз суда все четко расставляет по местам:

Президент Трамп не просто подстрекал к восстанию. Даже когда осада Капитолия была в полном разгаре, он продолжал поддерживать ее, неоднократно требуя, чтобы вице-президент Пенс отказался выполнять свой конституционный долг. И звонил сенаторам, чтобы убедить их остановить подсчет голосов на выборах. Эти действия составляли открытое, добровольное и прямое участие в мятеже. Мы делаем вывод, что приведенные выше доказательства, подавляющее большинство которых не вызывало сомнений во время судебного разбирательства, установили, что президент Трамп участвовал в мятеже... Прямые и явные усилия президента Трампа в течение нескольких месяцев, которые призывали его сторонников идти в Капитолий, чтобы предотвратить то, что он ошибочно охарактеризовал как якобы мошенничество над народом этой страны, были, бесспорно, открытыми и добровольными.

Также судьи отвергли попытки Трампа оправдаться "свободой слова", поскольку трактовали, что речь президента 6 января, фактически призвавшая к штурму Капитолия, не была защищена первой поправкой к Конституции.

Текст Первой поправки, принятой 15 декабря 1791 года! Конгресс не имеет права издавать законы относительно введения какой-либо религии или запрета свободно исповедовать ее, а также не имеет права издавать законы, ограничивающие свободу слова, печати и права народа мирно собираться и обращаться к правительству с просьбой устранить какую-либо несправедливость.



Дональд Трамп пытался оправдаться за штурм Капитолия / EPA

Что интересно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу выразил поддержку Дональду Трампу. Известный симпатией к американскому популисту, поделился ссылкой на статью The New York Times о решении Верховного суда Колорадо, возмущаясь: "Это фейковая новость?!?!?!?!".

Что такое праймериз и кокусы Это механизм внутрипартийного определения самых популярных кандидатов от партии. Они проходят отдельно в каждом штате, в частности. Республиканские праймериз, или первичные выборы, будут проходить в разных штатах в период с января по июнь 2024 года. Далее партийные делегаты должны избрать одного кандидата на выборы президента США от Республиканской партии во время ее национального съезда в июле 2024 года. Выборы президента США назначены на 5 ноября 2023 года.

Что будет дальше?

Сейчас решение Верховного суда Колорадо приостановлено до 4 января 2024 года, ведь впереди апелляция в Верховный суд США, который может решить этот вопрос.

Если Верховный суд не выдаст свое толкование до 5 января, что является крайним сроком для формирования списка кандидатов на праймериз от Республиканской партии, то Трамп останется за бортом избирательной гонки в этом штате и не сможет претендовать на 9 голосов выборщиков от Колорадо.

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Правда, даже без судебного решения шансы его на это были мизерные, ведь в штате традиционно (с кампании 2008 года) голосуют за демократов.

Но не все так просто – решение суда в Колорадо создает прецедент, а потенциальное подтверждение запрета Верховным судом вообще забанит Трампа и снимет его с президентской гонки, которая для него еще фактически и не начиналась. Тот, конечно, будет судиться, и на время рассмотрения апелляции вернется в списки кандидатов на праймериз, но битву со временем не проиграл разгромом только Тор, старая Элли не положила его на лопатки, а только на колено.

Трамп такой привилегии не имеет, его судебные разборки легко могут затянуться и оставить его за бортом гонки. Таким образом, есть ненулевая возможность, что супервторник 5 марта 2024 года, когда в 14 штатах, включая Колорадо, должны выбрать кандидатов от партий, пройдет без Трампа.

Что скажет Верховный суд?

Здесь все сложно и наперед прогнозировать развитие событий крайне сложно. Традиционно считается, что судьи голосуют в соответствии со своей партийной принадлежностью (сейчас там заседают 6 республиканцев и 3 демократов), поэтому вроде бы считается, что Трамп имеет шансы победить и его "разбанят".

Однако даже здесь есть нюансы: Трамп не является классическим республиканцем, это несистемный политик-популист, который только действует под брендом Республиканской партии, а на самом деле разваливает ее изнутри, словно троянский конь.

Тем более, что судьи, которые получили свои должности в Верховном суде во времена Трампа, в меньшинстве. Их только трое. Остальные трое судей-республиканцев были номинированы еще Бушами – отцом и сыном. Так, верховный судья Кларенс Томас был назначен Джорджем Бушем-старшим 32 года назад. Дональд Трамп тогда еще был женат на Иване Зельничковой, снимался в "Один дома-2", переживал очередное банкротство и вообще выступал за полную легализацию наркотиков.

Учитывая это, судьи вполне могут голосовать не по партийной принадлежности, а по совести и по закону.

Это был бы идеальный вариант, который изолировал бы "вирус" и дал соревноваться за номинацию от партии адекватным кандидатам вроде Никки Хейли и других. Впрочем, надеяться на такой подарок судьбы было бы слишком, а вот ставка на судебную волокиту – уже другое дело. Сейчас аналогичные дела рассматриваются и в других штатах, в частности, также традиционно "синем" Мичигане, то есть у команды Трампа есть все шансы стать жертвой этого "бюрократического болота".

Усталость от Трампа

Победа Трампа в 2016 году стала шоком для американского общества, как шоком было и его президентство, а потому возвращения к этому ужасу многие не желают.

И несмотря на это, далеко не все понимают, что Трамп – это лишь следствие, а не причина политического кризиса США. Преодолеть его – чрезвычайно сложная задача, которая потребует непопулярных решений, впрочем, сейчас эту проблему предпочитают отложить на потом и сосредоточиться на самом Трампе.

Тот действительно утомил – он несет невесть что и вообще не думает, что говорит.

Обратите внимание! Недавно фактчекеры CNN проанализировали 12 публичных выступлений Трампа в октябре – ноябре 2023 года и нашли там 112 случаев лжи. Для Трампа Орбан является президентом Турции, он рассказывает, что США дали Украине 200 миллиардов долларов помощи, а ЕС – только 25 миллиардов (на самом деле – 85,1 миллиарда долларов в виде прямых обязательств от ЕС и 76,8 миллиарда долларов от США).



Трамп цитирует Гитлера и философствует о том, что мигранты "отравляют кровь Америки", повторяя тезисы нацистского диктатора.

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Этому просто необходимо положить конец. Это уже понимают даже республиканцы (именно они были инициаторами иска в Колорадо), поэтому и проголосовали за запрет на выход США из НАТО в обеих палатах Конгресса.

Также видим изменения и на консервативном канале FOX, который, собственно, такого медийного Трампа и породил. Сейчас же редакторы канала прерывают выступления политика для опровержения его тезисов. Возможно, боссы FOX досмотрели сериал "Наследники" и увидели там себя, а, возможно, осознали, к чему может привести заигрывание с неадекватным популистом. Учитывая это, для доброго дела пригодны все средства, даже те, которые не использовались никогда, начиная с 1868 года.