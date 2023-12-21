На политическом уровне Трамп будет максимально капитализировать апелляцию как тезис преследования и наступления на демократию якобы от его оппонентов. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что республиканцы уже боятся его победы и последствий, которые она может повлечь за собой.

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Почему республиканцев пугает вероятная победа Трампа

По мнению Саакяна, самих республиканцев пугает перспектива победы на выборах Трампа. Он слабо предсказуем. С приходом к власти планирует чистки не только политического, но и бюрократического аппарата – борьбу с глубоким государством.

С системой, которая в прошлый раз его откалибровала и задала коридор действий, за пределы которого он выходить особо не мог. Хотя в определенные моменты ему удавалось расширить "поле маневра",

– подчеркнул политолог.

Также всех беспокоит, кто станет вице-президентом при Трампе. Если там появится американский пропагандист российского мира и продвигатель разных теорий заговоров Такер Карлсон или кто-то другой такого типа – это станет "смертью" для части Республиканской партии, ее классической единицы.

Обратите внимание! В общей сложности по всем делам Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение, однако он отрицает свою вину.

"Это будет внутренний партийный кризис безумного масштаба, который может похоронить ту республиканскую партию, которую мы вообще знаем. Поэтому становление президентом Трампа – это может стать победой республиканцев, которая через шаг превратится в поражение. Они это прекрасно знают. Из-за этого есть внутренние силы республиканской партии, которые готовят альтернативные сценарии", – подчеркнул Олег Саакян.

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