На політичному рівні Трамп буде максимально капіталізувати апеляцію як тезу переслідування та наступу на демократію нібито від його опонентів. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що республіканці вже бояться його перемоги та наслідків, які вона може спричинити.

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Чому республіканців лякає імовірна перемога Трампа

На думку Саакяна, самих республіканців лякає перспектива перемоги на виборах Трампа. Він слабо прогнозований. З приходом до влади планує чистки не лише політичного, а й бюрократичного апарату – боротьбу з глибокою державою.

З системою, яка минулого разу таки його відкалібрувала та задала коридор дій, за межі якого він виходити особливо не міг. Хоча у певні моменти йому вдавалося розширити "поле маневру",

– наголосив політолог.

Також всіх непокоїть, хто стане віцепрезидентом при Трампі. Якщо там з'явиться американський пропагандист "російського світу" та просувач різних теорій змов Такер Карлсон або хтось інший такого типу – це стане "смертю" для частини Республіканської партії, її класичної одиниці.

Зверніть увагу! Загалом за всіма справами Дональду Трампу пред'явлено 91 звинувачення, однак він заперечує свою провину.

"Це буде внутрішня партійна криза шаленого масштабу, яка може поховати ту республіканську партію, яку ми взагалі знаємо. Тому ставання президентом Трампа – це може стати перемогою республіканців, яка через крок перетвориться в поразку. Вони це чудово знають. Через це є внутрішні сили республіканської партії, які власне готують альтернативні сценарії", – підкреслив Олег Саакян.

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