На політичному рівні Трамп буде максимально капіталізувати апеляцію як тезу переслідування та наступу на демократію нібито від його опонентів. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що республіканці вже бояться його перемоги та наслідків, які вона може спричинити.
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Чому республіканців лякає імовірна перемога Трампа
На думку Саакяна, самих республіканців лякає перспектива перемоги на виборах Трампа. Він слабо прогнозований. З приходом до влади планує чистки не лише політичного, а й бюрократичного апарату – боротьбу з глибокою державою.
З системою, яка минулого разу таки його відкалібрувала та задала коридор дій, за межі якого він виходити особливо не міг. Хоча у певні моменти йому вдавалося розширити "поле маневру",
– наголосив політолог.
Також всіх непокоїть, хто стане віцепрезидентом при Трампі. Якщо там з'явиться американський пропагандист "російського світу" та просувач різних теорій змов Такер Карлсон або хтось інший такого типу – це стане "смертю" для частини Республіканської партії, її класичної одиниці.
"Це буде внутрішня партійна криза шаленого масштабу, яка може поховати ту республіканську партію, яку ми взагалі знаємо. Тому ставання президентом Трампа – це може стати перемогою республіканців, яка через крок перетвориться в поразку. Вони це чудово знають. Через це є внутрішні сили республіканської партії, які власне готують альтернативні сценарії", – підкреслив Олег Саакян.
Дональд Трамп балотується в президенти США
- Проти колишнього президента США Дональда Трампа відкриті вже чотири кримінальні справи. Мовиться про порушення на виборах в Джорджії, про незаконне поводження з таємними документами, про спробу фальсифікації результатів виборів і про незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
- Попри це, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію задля участі у виборах президента Сполучених Штатів у 2024 році. Він є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост глави держави від Республіканської партії. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким зі звинувачень, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.
- Раніше повідомлялося, що Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії наступного року через його роль у подіях 6 січня 2021 року.
- Своєю чергою захист Дональда Трампа заявив, що рішення суду є "помилковим та недемократичним". Захист Трампа обіцяє подати апеляцію у Верховний суд США. Помічники експрезидента впевнені, що суд швидко ухвалить рішення на користь Трампа і покладе край "антиамериканським позовам".