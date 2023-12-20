В разговоре с 24 Каналом политолог-международник Руслан Осипенко отметил, что уже подано около 10 исков, чтобы остановить Трампа. Но его юристы работают над тем, чтобы их отразить и оспорить решение.

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Участие Трампа в выборах

В ноябре 2024 года в США должны пройти очередные президентские выборы. Но ожесточенные баталии в борьбе разворачиваются уже сейчас. В частности, между двумя главными оппонентами – Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Так, Верховный суд штата Колорадо принял решение, по которому возможно исключение Дональда Трампа из списка кандидатов на президентское кресло. Оно беспрецедентно и теперь дело должен рассмотреть Верховный суд США.

Но, по словам Руслана Осипенко, есть акт помилования Конгресса, дающего право участия в выборах, даже если кандидат был признан виновным. Он применялся к конфедератам, чтобы они могли вернуться в правительство. Акт, как и 14 поправка, действуют сейчас.

То есть юристы могут сделать свое дело и это не конец пути, а только начало,

– отметил он.

Впрочем, если Трамп получит президентский пост, то могут произойти кардинальные изменения в политике. В частности, она будет отвечать запросам американского общества.

"Запрос общества – сломать глубинное государство в США с его противовесами и поощрениями для того, чтобы элиты ушли с политической арены. Трамп позиционирует себя как несистемного политика, который должен выступить таким деструктором. То есть сломать глубинное государство. Потому что вроде бы элиты ничего не делают для рядового американца, а вот единственный Трамп, пришедший из бизнеса, может сломать эту систему. Это популистские слоганы", – отметил политолог.

Также изменения получит и внешний вектор. Политика США направлена на поддержку союзов и союзников. А с приходом Трампа она может стать изоляционной.

"Из внешнего контура может забрать средства в поддержку НАТО, войска из внешних баз, вывести войска из Европы и направить средства на решение вопросов американцев и они определенное время будут удовлетворены. Но снаружи США потеряют гораздо больше – свои силы, союзников и не будут лидерами регионального мира. Россия и Китай будут диктовать повестку дня", – добавил Осипенко.

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