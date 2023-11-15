Судья штата США Мичигана 14 ноября постановил, что 45 президент США Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.
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Что известно о решении суда
Суд американского штата Мичиган принял решение не запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участия в предстоящих выборах, несмотря на расследование его роли в штурме Белого дома в 2021 году. Судья претензионного суда Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий США означает, что суд должен признать его не имеющим права баллотироваться на пост президента.
Редфорд объяснил, что поскольку Трамп соблюдал законы штата, претендуя на участие в праймериз, он не может устранить бывшего президента.
Дела, касающиеся дисквалификации Трампа, рассматриваются согласно 14-й поправке к Конституции США. Основа этой поправки состоит в запрете занимать государственный пост после участия в мятеже или восстании против страны.
Истцы требуют не допустить Трампа к выборам, при этом обвиняют его в "подстрекательстве" к нападению на Белый дом в январе 2021 года, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.
Кроме этого, судья штата Мичиган отметил, что решение о том, есть ли то или иное событие восстанием и участвовал ли кто-то в нем, – это вопрос, который должен решать Конгресс, а не "один – единственный судья".
В конце концов суд Мичигана постановил, что имя Дональда Трампа останется в бюллетене для голосования на праймериз Республиканской партии США. Как известно, победитель праймериз станет кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.
Предварительно такое же решение принял суд еще в одном штате США Миннесоты и ожидается решение от штата Колорадо до 17 ноября 2023 года.
Шансы Трампа выиграть выборы США
- Трамп четко ощущает настроения общества США, которое "хочет подвинуть глубинное государство". Он использует это и хорошо обыгрывает. Единственное, что его может остановить – судебные иски.
- Суд в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за мошенничество. Ранее 45-го президента США подозревали в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за один год, о чем свидетельствуют финансовые документы.
- Вероятность того, что мы станем свидетелями осуждения бывшего президента США, достаточно высока. Однако еще одной проблемой является то, что обвинение в сторону Трампа не препятствует его избранию президентом США. Таким образом, если он выиграет президентские выборы, в 2024 году с него будут сняты все обвинения. Поскольку, согласно законам США, действующий президент не подлежит осуждению на время выполнения своих обязанностей.