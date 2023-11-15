Судья штата США Мичигана 14 ноября постановил, что 45 президент США Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.

Смотрите также Слишком многое наговорил: визит в Украину сейчас очень проблематичен для Трампа.

Что известно о решении суда

Суд американского штата Мичиган принял решение не запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участия в предстоящих выборах, несмотря на расследование его роли в штурме Белого дома в 2021 году. Судья претензионного суда Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий США означает, что суд должен признать его не имеющим права баллотироваться на пост президента.

Редфорд объяснил, что поскольку Трамп соблюдал законы штата, претендуя на участие в праймериз, он не может устранить бывшего президента.

Дела, касающиеся дисквалификации Трампа, рассматриваются согласно 14-й поправке к Конституции США. Основа этой поправки состоит в запрете занимать государственный пост после участия в мятеже или восстании против страны.

Истцы требуют не допустить Трампа к выборам, при этом обвиняют его в "подстрекательстве" к нападению на Белый дом в январе 2021 года, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Кроме этого, судья штата Мичиган отметил, что решение о том, есть ли то или иное событие восстанием и участвовал ли кто-то в нем, – это вопрос, который должен решать Конгресс, а не "один – единственный судья".

В конце концов суд Мичигана постановил, что имя Дональда Трампа останется в бюллетене для голосования на праймериз Республиканской партии США. Как известно, победитель праймериз станет кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.

Предварительно такое же решение принял суд еще в одном штате США Миннесоты и ожидается решение от штата Колорадо до 17 ноября 2023 года.

Любопытно! По данным последних опросов американцев вероятность того, что Трамп выигрывает праймериз Республиканской партии, достаточно высока. В этом случае он сразится за пост президента США с вероятным кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и несколькими самовыдвиженцами.

Шансы Трампа выиграть выборы США