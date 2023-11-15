Суддя штату США Мічигану 14 листопада постановив, що 45-й президент США Дональд Трамп залишиться у первинних виборчих бюлетенях штату.

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Що відомо про рішення суду

Суд американського штату Мічиган прийняв рішення не забороняти колишньому президенту США Дональду Трампу участі у майбутніх виборах, попри розслідування його ролі у штурмі Білого дому в 2021 році. Суддя претензійного суду Джеймс Редфорд відхилив аргументи про те, що роль Трампа в нападі на Капітолій США означає, що суд має визнати його таким, хто не має права балотуватися на посаду президента.

Редфорд пояснив, що, оскільки Трамп дотримувався законів штату, претендуючи на участь у праймеріз, він не може усунути колишнього президента.

Справи, що стосуються дискваліфікації Трампа, розглядаються згідно з 14-ю поправкою до Конституції США. Основа цієї поправки полягає у забороні займати державну посаду після участі в заколоті або повстанні проти країни.

Позивачі вимагають не допустити Трампа до виборів, при цьому звинувачують його у "підбурюванні" до нападу на Білий дім у січні 2021 року, щоб завадити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Окрім цього, суддя штату Мічиган зазначив, що рішення про те, чи є та чи інша подія повстанням і чи брав хтось участь у ньому, – це питання, які має вирішувати Конгрес, а не "один – єдиний суддя".

Зрештою, суд Мічигану постановив, що ім’я Дональда Трампа залишиться в бюлетені для голосування на праймеріз Республіканської партії США. Як відомо, переможець праймеріз стане кандидатом на президентських виборах, які відбудуться у США у листопаді 2024 року.

Попередньо, таке ж рішення ухвалив суд ще в одному штаті США Міннесоті та очікується рішення від штату Колорадо до 17 листопада 2023 року.

Цікаво! За даними останніх опитувань американців ймовірність того, що Трамп виграє праймеріз Республіканської партії досить висока. У цьому випадку він побореться за пост президента США з ймовірним кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом та кількома самовисуванцями.

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