Про це у розмові з 24 Каналом наголосив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Все пов'язано з риторикою Трампа щодо України.

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Позиція Трампа

Трамп аргументував свою відмову тим, що наразі "недоречно їхати в Україну". І йому б не хотілося "створювати конфлікт інтересів" з Адміністрацією Джо Байдена, яка "веде справу" з українським очільником.

Він обрав правильний спосіб відійти від цього. Трамп наговорив такого, що йому зараз їхати в Україну з такою риторикою просто неможливо,

– відзначив опозиційний журналіст.

Одним з показників риторики Трампа щодо України є його заява про "завершення війни за 24 години". Саме стільки часу, на думку колишнього очільника США, знадобилося б для укладення "справедливої угоди". В уяві політика вона формально передбачає віддачу деяких окупованих українських територій.

"Трамп – господар свого слова. Він може змінити риторику. Він зараз критикує Байдена, що він допомагає Україні. Далі він може критикувати, що він недостатньо допомагає Україні. Але він ще не вирішив, що робити. Тому я думаю, що зараз для нього поїздка недоцільна", – припустив Ігор Яковенко.

Ігор Яковенко про політику Трампа: дивитись відео

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа до України, щоб той особисто побачив і зрозумів усі деталі. Український очільник наголосив, що йому знадобиться 24 хвилини, аби пояснити Трампу, "що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна".

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