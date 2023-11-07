Експрезидент США відхилив запрошення українського лідера. Трамп назвав причину своєї відмови.
До теми Знадобиться 24 хвилини, щоб переконати його: Зеленський відреагував на "мирні плани" Трампа
Чому Трамп не приїде в Україну
Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну,
– заявив Трамп.
Також додав, що Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена зараз "веде справу" з Зеленським, і тому він нібито "не хотів би створювати конфлікт інтересів".
До слова Не готові віддати йому свободу, – Зеленський назвав Путіна "чортовим терористом"
Що цьому передувало
- Трамп заявив, що нібито може завершити війну протягом 24 годин. Для цього він посадив би Володимира Зеленського й президента країни-терориста за стіл переговорів і уклав би "справедливу угоду". Так, всупереч офіційним заявам Президента України, що переговорів з Путіним бути не може.
- Глава держави відреагував на такі висловлювання.
- "Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна", – заявив Зеленський.
- Український лідер переконаний, що Трамп не зможе домовитися про мир з очільником держави-агресора, якщо він не готовий віддавати українські території та незалежність.