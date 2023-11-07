Експрезидент США відхилив запрошення українського лідера. Трамп назвав причину своєї відмови.

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Чому Трамп не приїде в Україну

Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну,

– заявив Трамп.

Також додав, що Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена зараз "веде справу" з Зеленським, і тому він нібито "не хотів би створювати конфлікт інтересів".

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Що цьому передувало