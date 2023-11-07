Экс-президент США отклонил приглашение украинского лидера. Трамп назвал причину своего отказа.
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Почему Трамп не приедет в Украину
Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что сейчас было бы некстати ехать в Украину,
– заявил Трамп.
Также добавил, что Администрация действующего президента США Джозефа Байдена сейчас "ведет дело" с Зеленским, поэтому он якобы "не хотел бы создавать конфликт интересов".
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Что этому предшествовало
- Трамп заявил, что якобы может завершить войну в течение 24 часов. Для этого он посадил бы Владимира Зеленского и президента страны-террориста за стол переговоров и заключил "справедливое соглашение". Да, вопреки официальным заявлениям Президента Украины, что переговоров с Путиным быть не может.
- Глава государства отреагировал на такие высказывания.
- "Если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, не более того, чтобы объяснить ему, что он не сможет разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир через Путина", – заявил Зеленский.
- Украинский лидер убежден, что Трамп не сможет договориться о мире с главой государства-агрессора, если он не готов отдавать украинские территории и независимость.