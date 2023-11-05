Ранее экс-президент США заявлял, что сможет закончить войну в течение 24 часов. Он хочет посадить Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров, чтобы те договорились.

Смотрите также Критик помощи Украине, сторонник Израиля и ярый трампист: кто такой Майк Джонсон

Реакция Зеленского на слова Трампа

Владимир Зеленский вспомнил визит Джо Байдена в Киев. По его мнению, тогда американский лидер понял некоторые детали – то, что можно понять только здесь. Поэтому он хочет пригласить Дональда Трампа в Украину на разговор.

Если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, не более, чтобы объяснить ему, что он не сможет разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир из-за Путина,

– заявил Зеленский.

Президент Украины уверен, что Трамп не сможет договориться о мире с Путиным, если он не готов отдавать украинские территории и независимость. По мнению Зеленского, ключевую роль в решениях экс-президента США все же будет играть не его личная позиция, а поддержка американского общества.

Что говорит Трамп об Украине