Соответствующее заявление республиканец озвучил в ходе одного из интервью. Ранее он также уверял, что якобы завершил бы войну через 24 часа.

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Какое новое скандальное заявление сделал Трамп

Дональд Трамп заявил, что, если бы он не проиграл, то вроде бы полномасштабной войны России против Украины бы не произошло. Кроме того, по его словам, будь президентом, договорился бы о "справедливом соглашении для всех".

Были определенные части, Крым и другие части страны, многие люди ожидали, что это может произойти. Можно было бы договориться. Поэтому они могли бы заключить соглашение, по которому сейчас будет меньше территории, чем Россия уже захватила, если честно. И можно было бы заключить соглашение, по которому никто бы не погиб. У них было соглашение. У них была бы страна Украина,

– сказал Трамп.

Политик также заявил в духе российской пропаганды, что якобы "сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена", а также, что "в новостях больше не говорят о войне… и это значит, что Украина проиграет".

По мнению 45 президента Соединенных Штатов, якобы "весеннего наступления Украины так и не произошло, потому что их встретила стена вооружения и бомб".

Зеленский реагировал на заявление Трампа "окончить войну через 24 часа"

Летом 2023 года Дональд Трамп заявил, что якобы, став президентом США, он бы "закончил бы войну за 24 часа". На это Владимир Зеленский ответил, что Трамп был президентом, когда Россия напала на нашу землю в 2014 году.

Я предполагаю, что он располагал этим временем, но, видимо, имел какие-то другие приоритеты,

– сказал Зеленский.

Еще тогда украинский лидер говорил, что наше государство не пойдет на мир путем территориальных уступок.

"Если мы говорим о том, чтобы (Дональд Трамп – 24 Канал) заставил нас отдать свои территории для прекращения войны, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы довести это до конца даже через пять минут", – пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Киев ценит военную помощь США, однако достаточно ее будет тогда, когда украинская армия сможет полностью деоккупировать свои территории, а Россия – потерпит поражение.