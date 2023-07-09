Зеленский также подчеркнул, что одно желание закончить войну до конца "выглядит красиво". Однако, по его мнению, нужно иметь еще определенный "реальный опыт" этого поступка.

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Зеленский высказался по поводу заявлений Трампа

Президент Украины подчеркнул, что своими заявлениями Трамп показывает, что якобы уже есть опыт по окончании войны за 24 часа. Зеленский также напомнил, что Трамп уже был президентом США, когда в Украине шла война на Востоке. Однако экс-глава Соединенных Штатов не предпринял ничего, чтобы остановить боевые действия.

"Я предполагаю, что он имел это время в своем распоряжении, но, пожалуй, имел какие-то другие приоритеты",

– резко сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил, что Украина не согласится с миром путем территориальных уступок. Поэтому, если бы даже Трамп ему это предложил, он отказался бы от этого.

Если мы говорим о том, чтобы (Дональд Трамп – 24 Канал) заставил нас отдать свои территории для прекращения войны, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы довести это до конца даже через пять минут,

– сказал Зеленский.

В заключение президент Украины отметил, что ценит вклад американцев в победу нашего государства. Однако он подчеркнул, что "достаточно" военной помощи будет только тогда, когда украинская армия сможет полностью деоккупировать свои территории, а Россия потерпит поражение.

Зеленский предположил, когда Путин мог бы просить о переговорах