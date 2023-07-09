Зеленський також підкреслив, що одне бажання закінчити війну до кінця "виглядає красиво". Однак, на його думку, треба мати ще певний "реальний дослід" цього вчинку.

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Зеленський висловився щодо заяв Трампа

Президент України підкреслив, що своїми заявами Трамп показує, що буцімто вже має досвід з закінчення війни за 24 години. Зеленський також нагадав, що Трамп вже був президентом США, коли в Україні тривала війна на Сході. Однак ексочільник Сполучених Штатів не зробив нічого, щоб зупинити бойові дії.

"Я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але, мабуть, мав якісь інші пріоритети",

– різко сказав Зеленський.

Крім того, глава держави нагадав, що Україна не погодиться на мир шляхом територіальних поступок. Тому, якби навіть Трамп йому це запропонував, він би відмовився від цього.

Якщо ми говоримо про те, щоб (Дональд Трамп – 24 Канал) змусив нас віддати свої території для припинення війни, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би довести це до кінця навіть за п’ять хвилин,

– сказав Зеленський.

Наостанок президент України зауважив, що цінує внесок американців у перемогу нашої держави. Однак він наголосив, що "достатньо" військової допомоги буде лише тоді, коли українська армія зможе повністю деокупувати свої території, а Росія зазнає поразки.

Зеленський припустив, коли Путін міг би просити про переговори