Зеленський наголосив, що нещодавно Україну відвідав Майк Пенс – як американець та як республіканець. Він підтримує Україну.

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Президент наголосив: більшість у партії Пенса підтримують Україну. Є лише декілька голосів, які озвучують небезпечні меседжі.

На виборах у США я не голосую і нічого не можу зробити. Головне – не втратити підтримку цих двох великих партій,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав: у них з Джо Байденом можуть бути різні погляди на використання тієї чи іншої зброї. Водночас американський лідер та загалом Конгрес підтримують Україну.

Що Пенс сказав в Україні

Майк Пенс відвідав Україну 29 червня. Він побував в Ірпені, Бучі та Мощуні. Політик наголосив на своїй підтримці України.

"Я вірю, що Америка – лідер вільного світу. Але приїзд сюди (в Україну – 24 Канал) як приватної особи – можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримають оборону в цих лісах", – заявив Пенс.

Згодом він наголосив, що "його рішучість підтримувати Україну сильна як ніколи".