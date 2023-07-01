Український лідер розповів, що засідання Ставки було виїзним. Як локацію обрали Рівненську АЕС, щоб оцінити будь-які можливі загрози станції.

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Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога,

– мовиться у повідомленні.

Також доповідали про:

посилення Північного напрямку й охорону АЕС;

оборонні рубежі;

соціально-економічну ситуацію;

захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

ЗАЕС можуть підірвати дистанційно

ЗАЕС перебуває під російською окупацією. Український лідер заявив, що ЗАЕС можуть підірвати дистанційно. Це може статися, якщо Україна отримає контроль над станцією.

"Є експерти, які кажуть, що вибух реакторів, які охолоджуються, не має значення, а інші кажуть, що має. Що є фактом, то це те, що завод замінований і Агентство з атомної енергії це підтверджує", – сказав президент.

Він наголосив, що Росія викрадає працівників АЕС. Їхніх дітей депортують до Росії.