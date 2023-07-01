Украинский лидер рассказал, что заседание Ставки было выездным. В качестве локации выбрали Ровенскую АЭС, чтобы оценить любые возможные угрозы станции.

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Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага,

– говорится в сообщении.

Также докладывали об:

усилении Северного направления и охрану АЭС;

оборонительных рубежах;

социально-экономической ситуации;

защите Ровенской АЭС от киберугроз.

ЗАЭС могут взорвать дистанционно

ЗАЭС находится под российской оккупацией. Украинский лидер заявил, что ЗАЭС могут взорвать дистанционно. Это может произойти, если Украина получит контроль над станцией.

"Есть эксперты, которые говорят, что взрыв охлаждаемых реакторов не имеет значения, а другие говорят, что имеет. Что является фактом, то это то, что завод заминирован и Агентство по атомной энергии это подтверждает", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия похищает работников АЭС. Их депортируют в Россию.