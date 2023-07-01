Кроме того, не стоит задачи мобилизовать всех украинцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью ведущим немецким СМИ, информирует 24 Канал.

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Все сигналы поступают от военных

Зеленский подчеркнул, что никого не толкали на фронт, когда началась война. Огромные очереди формировались под военкоматами, они состояли из людей, которые действительно хотели на фронт. В настоящее время в Украине не стоит задачи привлечь всех украинцев и мобилизовать их.

У нас не стоит задача привлечь всех украинцев. Люди в любом случае устают от войны, и это факт. Потому что это сложно. Люди теряют близких и родных. Но сказать, что у нас люди демотивированы, и что люди не хотят победить, это мне кажется несправедливо,

– заявил Президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что военные самостоятельно рассчитывают необходимое количество сил и средств, поэтому от них поступает сигнал, сколько мобилизовать или не мобилизовать украинцев. Также защитники занимаются резервами. Отвечая на вопросы журналистки, украинский лидер подчеркнул, что не так просто поменять раненого бойца, имеющего практику или опыт этой войны. На его место нельзя бросить обычного гражданского человека с улицы.

По этой же аналогии Зеленский объясняет, что кадровые офицеры, которые с 2014 года на фронте, имеют неоценимый опыт.

"Я вам скажу, что когда таких ребят меняют на профессиональных военных, но современных, которые без опыта – это большая разница. А если вы хотите поменять на обычного гражданского, то это колоссальная разница. Поэтому они проходят соответствующую подготовку", – сказал Зеленский.

Также он акцентировал, что у Украины есть резервы, однако специально не говорит о них. Президент Украины пояснил, что о них не должны знать враги, потому в публичном пространстве это не обсуждается.

Украина должна показать результаты до саммита

Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты на поле боя до саммита НАТО, который будет проходить в июле. Он пояснил, что наступательные операции замедлились из-за проливных дождей, накрывших страну.

К слову, он также вспомнил наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях. Зеленский заявил, что действовать можно было быстрее, однако были задержки в поставках оружия, в частности артиллерии.

Поэтому сейчас Украина стремится показать результат на поле боя в преддверии саммита. Однако Зеленский подчеркнул, что каждый метр освобожденной территории дается ценой жизни украинских воинов.