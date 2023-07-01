Об этом глава государства заявил в интервью иностранным СМИ. Владимир Зеленский также отметил, что планы наступательных действий украинских войск за последние месяцы замедлились, однако этому логическая причина.

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Как ускорить украинское наступление

Владимир Зеленский объяснил, что некоторые процессы за прошедшие месяцы замедлили проливные дожди, которые осложняли или делали невозможными эффективные наступательные действия. Однако глава государства призвал продолжать вооружение нашего государства и привел пример из Харьковской и Херсонской наступательных операций.

Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием,

– подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил, что быстрые процессы не всегда безопасны. Как конкретный пример, глава государства привел, что если будет выбор между тем, чтобы достичь определенных целей за 2 месяца, но тогда погибнет больше людей и между тем, чтобы достичь этого за 3 месяца с меньшими потерями, то выберет второй вариант, поскольку люди являются главными. ценностью.

"Путину угрожает больше, чем мне"

После мятежа Пригожина в России Владимир Зеленский оценил положение русского диктатора Путина. По словам главы государства, главе Кремля грозит гораздо больше, чем ему.

Меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир,

– отметил президент.

Чего Украина стремится от НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе начнется 11 июля. Украина ожидает, что лидеры Альянса предпримут конкретные шаги по встрече нашего государства и нашему стремлению стать частью НАТО. Украина подала заявку на членство в НАТО еще 30 сентября 2022 года.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство понимает, что во время полномасштабной войны мы не можем стать частью НАТО, однако на саммите Альянса в Вильнюсе Украина нуждается в четких сигналах от партнеров. То есть определение будущего нашей страны – что Украина после победы будет членом НАТО.

По словам президента, это справедливый сигнал, ожидаемый Украиной. Кроме того, наше государство стремится на саммите НАТО получить гарантии безопасности. Но не те, которые заменили бы наше вступление в Альянс. А те, которые были бы актуальны для нас в то время, пока Украина не стала его членом.