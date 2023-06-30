Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Теракт с утечкой радиации, который могут совершить россияне, будет означать применение ядерного оружия против гражданского населения и потребовать надлежащей реакции мирового сообщества.

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Украина будет наблюдать за реакцией мира

Алексей Данилов подчеркнул, что если Россия таки совершит теракт на ЗАЭС, то Украина будет наблюдать за реакцией международного сообщества, ведь применение ядерного оружия нуждается в решительных действиях со стороны цивилизованных стран.

Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень тщательно наблюдать – если не дай Бог это произойдет – какова будет реакция мира на эти события,

– подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО обратил внимание, что мир не должным образом отреагировал на теракт россиян на Каховской ГЭС.

В то же время Данилов подчеркнул, что наше государство делает все возможное и невозможное для того, чтобы избежать катастрофы. Однако сейчас АЭС находится под контролем террористов.

На сколько вероятен теракт на ЗАЭС

Алексей Данилов отметил, что сейчас сложно оценить вероятность теракта на Запорожской АЭС, ведь ее контролируют россияне, действующие вне любых норм и правил мирового сообщества.

В то же время секретарь СНБО предположил, что некоторые западные партнеры сейчас пытаются донести до российского руководства, что теракт на атомной станции будет иметь катастрофические последствия для России.

Однако Украина вынуждена готовиться к разным сценариям, поэтому есть протоколы на случай подрыва станции россиянами.

У нас есть наши протоколы, наши планы, как мы должны действовать. Сейчас состоялось обучение, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны России,

– отметил Данилов.

Россияне готовят теракт на ЗАЭС

По данным Главного управления разведки Минобороны, россияне уезжают из Энергодара. В частности, станцию и город уже покинули 3 сотрудника "Росатома". Кроме того, выехать до 5 июля рекомендуют и сотрудникам АЭС, которые подписали контракты с россиянами и даже дали указания о том, что нужно говорить в случае аварии – они должны обвинять Украину. Сотрудников просят выезжать в оккупированный Крым.

Уже известно, что станцию покинули руководитель юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатского и заместитель станции по обеспечению Губарева. Все они уехали в Крым.

Также в разведке отметили уменьшение количества оккупантов на ЗАЭС и в Энергодаре. В частности, уменьшилось количество "военных патрулей".

В то же время, российский МИД цинично обвинил Украину в якобы подготовке теракта на ЗАЭС.