Президент України не виключає, що російські загарбники й справді можуть підірвати ЗАЕС, тому що вони вже наважились вчинити вибух на Каховській ГЕС.

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Чому Росія хоче вчити вибух на ЗАЕС

Зеленський зазначив, що російські загарбники замінували завод. Згідно з даними ГУР, наразі на станції закладена вибухівка, а ще там перебувають 5 000 російських військових із важким озброєнням.

Звісно, є ризик підриву. Є експерти, які кажуть, що вибух реакторів, які охолоджуються, не має значення, а інші кажуть, що має. Що є фактом, то це те, що завод замінований і Агентство з атомної енергії це підтверджує,

– сказав президент.

За словами президента, українська розвідка володіє даними щодо планів Росії, які спрямовані на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на станції. Таким чином окупанти хочуть заморозити військові дії.

Якщо ми отримаємо контроль над станцією, вони підірвуть її дистанційно,

– сказав Зеленський.

Він також нагадав, що працівників ЗАЕС викрадають, а їхніх дітей депортують до Росії.

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