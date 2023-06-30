Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Зазначають, що окупанти також дали "рекомендації" співробітникам – у випадку аварій – звинувачувати Україну.

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Виїхати "радять" до 5 липня

Водночас окупанти свої інструкції дали лише тим працівникам, які мають контракти із ворожим "росатомом" і звісно ж, рекомендують їхати на окуповані ними ж території.

Рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із "росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від'їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму,

– йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, 30 червня, відомо про від'їзд на півострів керівниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Кількість військових теж зменшили

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", – додали у ГУР.

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