Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Отмечают, что оккупанты также дали "рекомендации" сотрудникам – в случае аварий – винить Украину.
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Уехать советуют до 5 июля
Рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля. Желательное направление — территория временно оккупированного Крыма,
– говорится в сообщении.
На сегодня, 30 июня, известно об отъезде на полуостров руководительницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева.
Количество военных тоже уменьшили
Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.
"Персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", – добавили в ГУР.
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Главное об угрозе аварии на ЗАЭС
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на ЗАЭС. А 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции.
- Украина на дипломатическом уровне ведет борьбу во избежание этого сценария. Однако готовится к развитию всех возможных сценариев.
- В частности, подготовила план эвакуации жителей нескольких областей. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 километров.
- Также населению, которое может попасть в действие радиоактивной пыли, раздают специальные препараты.